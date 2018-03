Le PSG s'impose face à Rennes après la virée à Las Vegas

publié le 30/04/2016 à 09:47

L'escapade à Las Vegas de quelques stars du club n'a pas porté préjudice au Paris-Saint-Germain. Le PSG s'est imposé devant Rennes 4 à 0 avec 4 buts inscrits en deuxième période par Maxwell, Ibrahimovic deux fois et Cavani. À noter que les deux premiers faisaient partie du voyage de trois jours à Las Vegas dans le Nevada qui avait fait couler beaucoup d'encre. Ils avaient donc à cœur de se montrer sous leur meilleur jour. Ce matin, le PSG compte 89 points et égale son record de l'an passé.



Le PSG établit donc un nouveau record de victoires sur une saison (28) de Ligue 1, en effaçant le précédent record qu'ils détenaient et qui remontait à la saison 2013-2014 (27). Rennes de son côté, voit l'Europe s'éloigner avec un quatrième match sans victoire en championnat et stagne à la 7e place au classement.

À écouter également dans ce journal

- Huit rencontres de la 36ème journée sont au programme aujourd'hui. Nantes accueille Nice à 14h, puis Saint-Étienne reçoit Toulouse à 17h. À partir de 19h à suivre Caen-Bastia, Reims-Montpellier, Troyes-Bordeaux et Monaco-Guingamp. Enfin, Ajaccio se déplace à Lyon à 21h.

- En Ligue 2, Le Havre a dominé Niort 3 -1 et le Red Star a battu Bourg-en-Bresse 1-0.



- Michel Platini sera fixé sur son sort avant le 9 mai. Le président de l'UEFA a été entendu hier par le Tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse. Il espère être rétabli dans ses droits et pouvoir assister à l'Euro en tant que patron de l'instance européenne.



- Duel au sommet dans le Top 14 cet après-midi à l'Allianz Riviera de Nice. Toulon accueille Toulouse à 14h45.



- Une belle épine dans le pied de l'équipe de France de basket. Rudy Gobert renonce à participer au tournoi de qualification olympique à Manille, mais se déclare prêt à jouer les JO si les Bleus se qualifient.



- En handball, les hommes de Claude Onesta se retrouvent dans la poule du Danemark, de la Croatie, du Qatar, de la Tunisie et de l'Argentine pour les JO de Rio.



- En tennis, Benoît Paire s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi sur terre battue d'Estoril en battant l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez 7-6, 6-2 hier.