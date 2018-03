publié le 27/08/2017 à 09:59

C'était l'événement de la nuit Outre-Atlantique, "le combat du siècle" a eu lieu à Las Vegas. Las Vegas symbole de la démesure, tout comme d'ailleurs ce combat de boxe. Sans surprise, il a été remporté par l'Américain Floyd Maywhever qui affrontait l'Irlandais Conor McGregor. À 40 ans, Maywhever signe là sa 50ème victoire. "Le vainqueur a fait bien plus que son âge. On s'attendait à ce que Maywhever puisse justement jouer sur sa classe, sur sa clairvoyance, son expérience et il ne l'a jamais montré. Il a pris beaucoup, beaucoup de coups", explique Jean-Philippe Lustyk, spécialise boxe, à l'issue de ce face à face, après le 10ème round.



Selon lui, Maywhever a pris plus de coups dans ce combat que durant pratiquement vingt ans de carrière lorsqu'il a affronté les légendes de la boxe. McGregor a tenu son rang alors que c'était son premier combat professionnel. Malgré tout le combat est décevant pour Jean-Philippe Lustyk loin de l'intensité, d ela violence, du suspense des combats légendaires qui ont marqué ce sport.



À écouter également dans ce journal

- En football, Nice semble déjà K.O après la 4ème journée de Ligue 1. Quatre matchs et trois défaites pour les Aiglons qui se sont inclinés, samedi soir, face à Amiens : 3-0.

- Parmi les autres résultats, Bordeaux a dominé Troyes 2 buts à 1, 2-1 aussi pour Dijon face à Montpellier. Victoire de Toulouse face à Rennes : 3 buts à 2. 0-0 entre Nantes et Lyon. Enfin, Caen s'est imposé face à Metz : 1 à 0. Ce dimanche, à 15h, Guingamp reçoit Strasbourg. À 17h, Lille se déplace à Angers et à 21H, Monaco, avec Mbappé, reçoit Marseille.



- En rugby, reprise douloureuse pour Clermont en Top 14. Les Auvergnats, champions de France, se sont inclinés : 32 à 25 face à Bordeaux-Bègles. Pour le reste, victoire du Racing 92, de La Rochelle, de Montpellier, de Lyon, 23 partout entre Oyonnax et Toulouse. Ce dimanche après midi, à 17h, Toulon accueille Pau.



- En formule 1, le Grand Prix de Belgique aura lieu à 14h avec Lewis Hamilton en pole position.



- France-Pays Bas, c'est le 2ème match des Bleus à l'Euro de volley-ball. Rendez-vous ce dimanche 20h45.



-Enfin en tennis, Andy Murray déclare forfait pour l'US Open qui commence demain, lundi 28 août, à New York. Le Britannique s'est blessé à la hanche.