Le journal de 12h30 - Rubgy : lourde défaite du XV de France face aux All-Black

publié le 09/06/2018 à 14:27

Le temps d'une mi-temps, le XV de France a réussi à faire croire à l'exploit en menant 11 à 8. Quarante minutes plus tard et 41 points encaissés, la différence de niveau entre les deux équipes s'est finalement révélée trop importante.



Ce samedi 9 juin à Auckland était l'occasion pour les joueurs de Jacques Brunel de jauger le niveau de l'équipe après un Tournoi des six nation encourageant, malgré l'absence de quelques hommes forts du XV (Guilhem Guirado, Wenceslas Lauret, Yacouba Camara, Sébastien Vahaamahina).

Rémy Grosse a pu ouvrir le score suite à une interception dès la 7ième minute, avant que Morgan Parra, de retour en sélection inscrive deux pénalités. Mais face au double champion du monde, les erreurs défensives se payent lourdement. Déjà, avant la pause, les All Black étaient revenus et manquaient de peu de prendre les devants.

La deuxième mi-temps a vu les bleus tenir une dizaine de minutes jusqu'au carton jaune de Camille Chat pour plaquage haut. S'en suivent deux essais encaissés alors qu'ils ne sont plus que quatorze, et encore quatre de plus avant que l'arbitre ne libère les bleus de leurs tourments. Les deux prochains test-matchs contre la Nouvelle-Zélande s'annoncent douloureux.



Drame - Un garçon de 5 ans est mort vendredi au centre commercial d'Argenteuil, victime d'un dysfonctionnement d'un ascenseur.



Tennis - Ce samedi à 15 heures la finale Dames de Roland Garros. L'Américaine Sloane Stephens, fait face la Roumaine Simona Alep.



Football - L'Équipe de France ce soir à Lyon face aux États-Unis... C'est la rencontre des derniers réglages pour Didier Deschamps à une semaine du début de la Coupe du Monde pour les Bleus qui affronteront l'Australie.