Campings : les structures luxueuses ont de plus en plus le vent en poupe

publié le 09/06/2018 à 13:03

Alors que l'été approche, l'excitation est à son combe dans les campings, qui s'apprêtent à accueillir les premiers vacanciers. Le camping du Vieux-Port, à Messanges dans les Landes, ne fait pas exception. Il faut dire que c'est le plus grand camping cinq étoiles de France sur les quelque 190 implantés sur tout le territoire.



Dans cette commune du sud-ouest, qui compte seulement 400 habitants en hiver, plus de 5.000 ou 6.000 touristes viennent profiter de quelques jours de repos en été. Et même 13.000 personnes si l'on comptabilise les vacanciers du camping.

Car si ces structures ont le vent en poupe ces dernières années, elles sont aussi de plus en plus luxueuses. Avec un argument ? Le tout sur place. "Le client peut très bien posé ses bagages et ne plus avoir à bouger de la location", explique le directeur du camping.

Pour cela, 300 personnes vont travailler durant tout l'été pour assurer les bonnes vacances des campeurs, qui, pour certains, peuvent dépenser une petite fortune. Si l'emplacement standard coûte 315 euros la semaine, un mobil-home de haute qualité peut s'élever à 1.300 euros au plus fort du mois d'août pour la même durée.