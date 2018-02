publié le 16/02/2018 à 18:23

La France l'a découverte en même temps qu'elle apprenait son exploit, ce vendredi 16 février. La jeune Julia Pereira de Sousa-Mabileau a décroché l'argent en snowboard cross aux Jeux Olympiques de Pyeongchang (Corée du Sud). À 16 ans et cinq mois, elle devient la plus jeune médaillée du sport français aux JO d'hiver. "Je suis super fière de ramener cette médaille à la France", réagit la jeune femme sur RTL depuis le site olympique sud-coréen.



L'épreuve était au départ difficile à remporter. "Je pars première, ensuite je me fais doubler par tout le monde, se remémore Julia Pereira de Sousa. J'attends vraiment le petit moment où il y en a une qui va faire une faute technique, où il va y avoir un passage dans un virage, et ce moment arrive dans l'avant-dernier virage. (...) Et là, sur la dernière ligne, je ne lâche rien, je vais jusqu'au bout et voilà, deuxième", décrit-elle le sourire dans la voix.

Mon rêve est d'avoir un Globe de cristal, une médaille d'or aux prochains Jeux Julia Pereira de Sousa, vice-championne olympique de snowboard cross Partager la citation





La famille Pereira de Sousa-Mabileau au grand complet avait fait le déplacement pour encourager sa championne, jusqu'à la grand-mère de Julia. "D'habitude ça me stresse mais là, bizarrement, ça m'a plus motivée qu'autre chose, confie-t-elle. J'étais super contente de leur offrir ce cadeau".

La snowboardeuse, dont les parents tenaient un restaurant à Isola 2000, a commencé dans la discipline à l'âge de 9 ans. "Un jour mon entraînement de ski s'est mal passé et j'ai décidé de faire du snowboard sur un coup de tête. J'ai bien fait je pense", s'amuse-t-elle en ce jour qui la consacre vice-championne olympique, sept ans seulement après ses débuts.



Et le chemin est encore long pour l'adolescente. "Mon rêve est quand même d'avoir un globe de cristal, une médaille d'or aux prochains Jeux... Il y a encore beaucoup de travail, donc on ne lâche rien", poursuit Julia Pereira de Sousa, plus que jamais la tête sur les épaules.