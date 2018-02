Le Journal RTL de 7h30 du 16/02/2018 : Julia Pereira de Sousa, 16 ans, et médaillée aux Jeux

publié le 16/02/2018 à 08:02

L'euphorie cette nuit à Isola 2000. On a vibré dans ce bar, QG de la toute nouvelle médaillée olympique. À 16 ans seulement Julia Pereira de Sousa a décroché l'argent en snowboardcross. Une victoire méritée pour son entraîneur. "C'est une explosion de joie, de bonheur, de satisfaction après tout ce travail", confie Sébastien Blétry.



"Julia, elle n'a que 16 ans et demi et elle a commencé le snowboard à 9 ans. Elle a essayé un petit peu le ski, mais ça ne lui a pas plu alors elle s'est dirigée vers le snowboard, où elle a été accueillie à bras ouverts. Ça a toujours été un moteur pour le club. Toujours la première à arriver aux entraînements, toujours en forme, toujours contente, à motiver tout le monde. C'est un super esprit. C'est une super fille.

Julia Pereira de Sousa offre sa 7e médaille à la France.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Après la découverte du corps de la petite Maëlys, un rassemblement aura lieu samedi à 14 heures à la fontaine des Éléphants, à Chambéry.



Économie - Les partenaires sociaux jouent les prolongations : syndicats et patronat ont fixé une séance de négociation supplémentaire pour résoudre le casse-tête des contrats courts, condition préalable à tout accord sur l'assurance chômage.



Société - Entre 25 et 30.000 sinistres pourraient être déclarés après la crue de la Seine, a annoncé sur RTL Bernard Spitz, président de l'Association française de l'assurance (AFA).



États-Unis - Après la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride, Donald Trump s'est adressé aux Américains, faisant part de son émotion, mais sans jamais mentionner la question des armes à feu en vente libre.