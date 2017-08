Angélique Duchemin, championne de boxe décédée à 26 ans

publié le 30/08/2017 à 12:17

Elle avait 26 ans. Angélique Duchemin est née le 26 juin 1991 à Thuir dans les Pyrénée-Orientales. C'est là qu'elle a décidé de s'entraîner, dans le boxing club qu'elle a elle-même fondée. La boxe, ce n'est pas une histoire de hasard. Angélique a vu son père et trois frères monter sur le ring avant elle, rapporte le site L'Indépendant.



Lorsqu'elle s'est à son tour mise à enfiler des gangs de boxe à l'âge de 8 ans, raconte-t-elle dans une vidéo de City Reporter, Angélique rend compte de son talent. Mais la scène française n'est pas en reste de championnes de boxe. Angélique vise les Jeux Olympiques de Londres en 2012, rapporte également L'Indépendant, mais se voit écartée au profit de la jeune Estelle Mossely, d'une année sa cadette.

La jeune femme n'abandonne pas sa passion et passe au rang de pro avec le Boxing Club de Perpignan. Elle inaugure son nouveau statut la même année et remporte son premier combat. Elle restera gagnante quatorze fois de suite et trois de ses adversaires ont perdu par KO.

Honorée par ses paires

Angélique Duchemin a ensuite collectionné les titres. Championne "poids plume" de France, d'Europe et du Monde. Ce dernier titre mondial, elle devait le remettre en jeu lors de l'événement "Boxitanie", le 12 octobre prochain à Montpellier. Angélique figure sur l'affiche de l'événement.



Combative, sûre d'elle, Angélique était une championne respectée dans le monde de la boxe et aujourd'hui honorée par ses paires après son décès brutal, ce mardi 29 août, à la suite d'un malaise lors d'un entraînement.

Disparition soudaine de notre boxeuse Angelique Duchemin. Toutes mes pensées et mon affection à sa famille et ses proches. RIP championne ! — François Pesenti (@FrancoisPesenti) 29 août 2017

C'est avec tristesse que j'apprends le décès d'Angelique Duchemin! Nos débuts en équipe ensemble. Si jeune... mes condoléances à ses proches https://t.co/j5hhlAn3TC — Estelle Mossely (@EstelleMossely) 29 août 2017