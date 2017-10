Volvo Ocean Race : top départ pour huit mois de galère

publié le 22/10/2017 à 16:49

Les grands monocoques de 22,14 m sont prêts, les 77 marins également. C'est ce dimanche 22 octobre depuis le port d'Alicante, en Espagne, que débute la célèbre course en équipage autour du globe, un parcours de 45.000 milles (83.000 km) avec un épilogue attendu autour du 25 juin prochain à La Haye, aux Pays-Bas.



Sept équipages vont prendre le départ de cette 13e édition : AkzoNobel (NED), MAPFRE (ESP), Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN), Sun Hung Kai/Scallywag (HKG), Turn the Tide on Plastic (Nations-Unies), Brunel (NED) et le Dongfeng Race Team (CHN), barré par le Français Charles Caudrelier, qui avait remporté cette épreuve en 2012 alors qu'il était équipier de Franck Cammas sur "Groupama".

"Je pense avoir ma dream team, explique Charles Caudrelier. Nous avons des marins issus du monde entier et, au cours des derniers mois, nous avons réussi à construire quelque chose de fort entre nous". Pour le premier run, le voilier du Dongfeng Race Team embarquera également d'autres grands noms français de la voile : le très expérimenté Pascal Bidégorry, double vainqueur de la Transat Jacques Vabre, Jérémie Beyou, récent 3e du Vendée Globe, mais surtout la championne du monde de catamaran de sport Marie Riou.



"Bien sûr, je ressens de la pression parce que c'est un moment très important, mais nous devons réussir à nous battre et à rester forts même si ce ne sera pas tous les jours facile pendant ce long marathon, ajoute Charles Caudrelier. Tout peut arriver et le niveau de la compétition est si élevé que nous devons garder en tête que nous allons traverser des moments difficiles".



La première étape entre Alicante et Lisbonne est la première des onze que compte la Volvo Ocean Race 2017-2018. Les autres emmèneront entre autres les sept équipages au Cap, à Melbourne, Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Itajaï, Newport, Cardiff, Göteborg et La Haye.