Solitaire du Figaro : Nicolas Lunven remporte la 48e édition

publié le 23/06/2017 à 10:42

Les yeux rougis par l'émotion, les traits tirés par la fatigue d'une interminable et très éprouvante dernière étape entre Concarneau et Dieppe, Nicolas Lunven a eu du mal à contenir son émotion à son arrivée au ponton. "Autant la première fois c'était inattendu, autant là c'est plus abouti. Nous avons travaillé tout l'hiver pour parvenir à cette victoire. Mais je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans cette dernière étape. Et finalement, ça se termine bien".



Nicolas Lunven, 36 ans et déjà vainqueur de la Solitaire en 2009, est en effet arrivé en 4e position de cette ultime round, à plus de 8 minutes du vainqueur du jour, le skipper havrais Charlie Dalin ("Macif"), grand favori de cette 48e édition qu'il termine finalement à la 3e place au général. C'est Adrien Hardy ("Agir Recouvrement") qui termine sur la deuxième marche du podium.

Grosse déception, par contre, pour les deux cadors de l'épreuve, Jérémie Beyou et Yann Eliès. Les récents 3e et 5e du Vendée Globe, qui étaient en quête d'une quatrième victoire sur cette célèbre course au large, terminent respectivement 13e et 6e. "On ne peut pas jouer sur deux tableaux, ça s'est vérifié. La Solitaire, ça se prépare et je n'étais pas prêt, contrairement aux autres", a expliqué Yann Eliès.



Enfin, le plus jeune engagé, Éric Delamare, 18 ans, skipper de "Région Normandie", termine à la 29e place au classement général. La 47e édition de la Solitaire du Figaro, course en solitaire, sans assistance et par étapes, était partie le 4 juin de Pauillac en Gironde. 43 skippers (37 hommes et 6 femmes) étaient au départ.