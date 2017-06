The Bridge : quatre géants et un Titan

publié le 25/06/2017 à 08:02

"L’image de départ de nos quatre grands Ultime, aux côtés du Queen Mary 2, sera inoubliable", lance Thomas Coville qui, six mois après avoir pulvérisé le record du tour du monde en solitaire, se lance dans cette course inédite en équipage baptisée "The Bridge". Un parcours maritime de 3.150 milles entre le pont de Saint-Nazaire et le pont Verrazano de New-York.



Amarrés depuis la fin de la semaine au quai du Commerce, les quatre trimarans (Macif, Sodebo, Idec Sport et Actual) vont se lancer dans cette transatlantique inédite, ce dimanche à 19 heures, et mettre la cap sur New-York. "Mais il n’y aura pas de compétition avec le paquebot", ajoute Thomas Coville. "Lui fait route directe contrairement à nous car il est armé pour le faire, pas nous."

Le Queen Mary 2 et ses 2.500 passagers franchira la ligne d’arrivée en vainqueur le 1er juillet dans la matinée (8h heure locale), le paquebot étant programmé avec ses 157.000 chevaux-vapeur pour traverser l’océan en cinq jours et dix-neuf heures à une moyenne de 23 nœuds. Les voiliers qui pourtant peuvent atteindre 40 nœuds, devraient suivre entre 24 et 30 heures plus tard, selon les conditions météorologiques.

"Un sprint fantastique"

En effet, les quatre équipages composés par Francis Joyon (IDEC Sport), François Gabart (MACIF), Thomas Coville (Sodebo Ultim’) et Yves Le Blévec (Actual), soit 23 marins au total, vont devoir négocier dès le départ des vents très faibles au large du golfe de Gascogne et devront choisir le routage parfait pour aller au but : "On a hâte de débuter ce sprint transatlantique d'est en ouest, contre les vents dominants mais surtout face aux meilleurs adversaires qui puissent exister", lance Francis Joyon, qui trépigne d’impatience quelques mois seulement après son historique victoire dans le Trophée Jules Verne avec son maxi trimaran IDEC Sport.

Le trimaran Macif en juin 2017. Crédit : macifcourseaularge.com

"Ce sera ma première course en équipage sur ce bateau"; explique François Gabart qui après le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Transat Jacques-Vabre et l’an passé The Transat espère ajouter une ligne de plus à son impressionnant palmarès.

Départ devant le port de Saint-Nazare ?

"Mais attention, ce ne sera pas la croisière s’amuse !", rigole Yves Le Blévec. "C’est une vraie course, à quatre et l’on sait tous qu’à bord que ce ne sera pas facile"; ajoute le skipper d’Actual qui a annoncé ce samedi son prochain défi : "Je vais débuter en octobre un tour du monde à l’envers contre le vent et la houle entre le 47e Nord et jusqu’aux 60e Sud. C’est inédit en multicoque."



Si la météo le permet, le départ de The Bridge devrait être donné devant le port de Saint-Nazaire, très près de la côte. "C’est loin d’être évident de mettre cinq bateaux aux dimensions exceptionnelles à cet endroit", explique François Gabart qui s’attend ensuite à un parcours compliqué, "avec plein d’options possibles" : "On ne sait pas encore si on va aller au Groenland ou aux Canaries, le terrain de jeu est très ouvert."