publié le 11/11/2017 à 18:41

Avait-il la tête ailleurs ? Sacré champion du monde fin octobre au Mexique, à deux courses de la fin de saison, épinglé par la presse pour ses astuces d'optimisation fiscale révélées dans les "Paradise Papers", Lewis Hamilton s'est raté. Le pilote britannique de Mercedes s'élancera en dernière position de la grille de départ du Grand Prix du Brésil, dimanche 12 novembre, à cause d'une sortie de piste dès les premières minutes de la séance de qualifications dominée par son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, qui partira en pole.



Les feux n'étaient passés au vert que depuis deux minutes, lorsque Lewis Hamilton a perdu le contrôle de sa monoplace dans le virage n°7. Fautif sur une ré-accélération malvenue après avoir rétrogradé, le quadruple champion est parti en tête à queue dans son deuxième tour et n'a pu éviter le choc avec le mur de pneus. Les drapeaux rouges ont dû être agités pour évacuer en toute sécurité la voiture considérablement endommagée. L'interruption n'a duré que quelques minutes.

Ferrari dans le bon tempo

Au terme de la première partie (Q1) de la session, Wehrlein, Gasly, Stroll et Ericsson ont aussi été éliminés. En Q2, les Français Ocon et Grosjean ont échoué à quelques centièmes de la dixième place. Vandoorne, Magnussen et Hartley ont également été priés de rentrer aux stands.



La Q3, menacée par la pluie, a failli donner lieu à une bataille entre Ferrari, Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen signant coup sur coup les meilleurs chronos dans les différents secteurs. Des performances en adéquation avec les bons temps réalisés lors des essais libres. Mais Valtteri Bottas a toutefois fait respecter la logique, avec 38 millièmes d'avance sur Vettel.



À noter la bonne performance de Fernando Alonso, 7e. Daniel Ricciardo, auteur du 5e temps, ne partira que 15e à cause d'une pénalité de dix places. Le local Felipe Massa, dont c'est le dernière course de sa carrière, a signé le 10e chrono.