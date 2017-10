et AFP

publié le 22/10/2017 à 01:42

Lewis Hamilton (Mercedes), leader du Championnat du monde de Formule 1, a dominé les qualifications du Grand Prix des Etats-Unis samedi 21 octobre et s'élancera en pole position devant son grand rival, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari). Il a décroché la 72e pole position de sa carrière, la onzième en 2017, avec un chrono d'1 min 33 sec 108/1000e, nouveau record de la piste, soit presque deux secondes de moins que sa "pole" de 2016 (1:34.999) sur ce même circuit des Amériques.



Le Britannique, qui pourrait être sacré champion du monde pour la quatrième fois de sa carrière dimanche, a réalisé un sans-faute depuis son arrivée à Austin. Il a signé le meilleur chrono de chacune des trois séances d'essais libres et des trois parties des qualifications. Mais Hamilton, en tête du classement général du Championnat du monde avec 59 points d'avance sur Vettel, se garde de tout triomphalisme: "Cela va être une course difficile", a-t-il prévenu, en sortant de sa monoplace.

Vettel réalise le 2e chrono

Il s'élancera en effet aux côtés de Vettel qui a réalisé le 2e chrono des "qualifs", à 239/1000e d'Hamilton: "Je suis plutôt content, on a une bonne configuration de course", a lâché le quadruple champion du monde qui avait changé de châssis avant la 3e séance d'essais libres.

Après une calamiteuse tournée asiatique avec un abandon à Singapour et au Japon, et une 4e place en Malaisie, il n'a plus le choix s'il veut empêcher le sacre d'Hamilton. La 3e place est revenue à l'autre pilote Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas.