En obtenant une brillante pole-position au GP du Mexique samedi, la 50e de sa carrière, Sebastian Vettel a mis la pression sur Lewis Hamilton, qui s'élancera de la 3e place et devra donc s'employer pour être sacré dimanche.



Avec un temps de 1'16''488, l'Allemand de Ferrari, dauphin du Britannique de Mercedes au championnat, a pulvérisé le record du circuit établi le matin durant la 3e séance d'essais libres par Max Verstappen, qu'il a devancé de 86 centièmes.

En se basant sur les statistiques de la saison en cours, l'issue de ce week-end mexicain semblait inéluctable: un quatrième titre pour Hamilton, qui signerait la pole, sa douzième, puis la victoire. Tôt, samedi matin, avant la troisième séance d'essais libres, les organisateurs ont fait résonner l'hymne britannique dans les travées désertes du circuit des Frères Rodriguez, en forme de répétition générale.

Hamilton très tendu

Mais Hamilton, qui peut être sacré dimanche s'il finit dans les cinq premiers de la course, a terminé à 446 millièmes de l'Allemand, une vraie contre-performance. "Les deux pilotes devant moi ont fait un travail remarquable", a-t-il souligné. "J'aurais pu aller quelques dixièmes plus vite mais ça n'aurait rien changé", a estimé l'auteur de la pole en 2016. À un journaliste qui lui demandait, après les qualifications, quel type de célébrations il avait prévu pour l'après-course, il a répondu le visage fermé qu'il n'y avait pas songé.



Un pieux mensonge évidemment, mais qui reflète l'état de légère inquiétude qui s'est emparé du clan Mercedes. Hamilton s'est en plus plaint d'une baisse de puissance lors de la troisième séance d'essais libres ainsi que durant la première partie des qualifications.