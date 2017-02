publié le 25/02/2017 à 17:37

En cas de victoire l'exploit serait grand. Dans le cas contraire, le Tournoi des VI Nations de l'équipe de France perdrait de l'intérêt alors que la victoire finale serait déjà à oublier à deux journées de la fin. Le troisième match de l'année 2017 s'annonce particulièrement relevé et primordial. Il pourrait même s'avérer déterminant dans une futur plus ou moins proche à l'heure où Guy Novès tarde à faire l'unanimité dans l'élite du rugby tricolore.



Pour ce déplacement à Dublin l'ancien entraîneur toulousain réalise trois changements par rapport à la victoire face à l'Écosse (22-16) dimanche 12 février. À l'aile Yoann Huget remplace Virimi Vakatawa, blessé face à l'Écosse. L'ailier toulousain n'avait plus été titularisé avec le XV de France depuis sa vilaine blessure à un genou, à l'aube de la Coupe du monde 2015. Bernard Le Roux (pour Loann Goujon) et Rabah Slimani (pour Uni Atonio) font eux aussi leur apparition dans le XV titulaire.

En Irlande, la dernière victoire des Bleus remontent à 2011. La France avait dominé le XV du Trèfle avec une courte victoire (22-25). L'année dernière, les coéquipiers de Guillhem Guirado l'avait emporté au Stade de France sur le plus petit des écarts (10-9).

Tournoi des VI Nations 2017 : le programme du XV de France :

Samedi 4 février :

Angleterre-France : 19-16



Dimanche 12 février :

France-Écosse : 22-16





Samedi 25 février :

Irlande-France à Dublin



Samedi 11 mars :

14h30 : Italie-France à Rome



Samedi 18 mars :

15h45 : France-Pays de Galles à Saint-Denis

Tournoi des VI Nations 2017 : le classement

Classement : Pts J G N P

1. Angleterre 8 2 2 0 0

2. Irlande 6 2 1 0 1

3. Pays de Galles 5 2 1 0 1

4. France 5 2 1 0 1

5. Ecosse 5 2 1 0 1

6. Italie 0 2 0 0 2 17