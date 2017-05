publié le 30/05/2017 à 10:45

Lucas Pouille, Benjamin Bonzi, Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert chez les messieurs, Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier chez les femmes. Voici les six qualifiés pour le 2e tour de ce Roland-Garros 2017 dans le camp français après deux jours de compétition. Mardi 30 mai, ils sont encore 10 à effectuer leurs débuts sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, également répartis entre filles et garçons.



Les premiers en lice sont Alizé Cornet sur le court n°1 et Laurent Lokoli sur le 14. La Niçoise, 43e au classement WTA, se frotte à une joueuse mieux classée qu'elle, la Hongroise Timea Babos (35e). Présent dans le tableau final en simple pour la 2e fois de sa jeune carrière, Lokoli, 22 ans et 285e mondial, défie le Slovaque Martin Klizan (50e).

Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, les deux meilleurs Français au classement ATP, les deux seuls, aussi, à avoir atteint les demi-finales à Roland-Garros ces dernières années, apparaîtront dans l'après-midi. Le premier (11e mondial) affrontera sur le court central à l'Argentin Renzo Olivo (91e). Entre Monfils (16e) et l'Allemand d'origine jamaïcaine Dustin Brown, l'affiche s'annonce spectaculaire (76e) sur le Lenglen.

Jérémy Chardy (74e), lui, sera opposé au Moldave Radu Albot (88e), et le jeune Alexandre Muller (327e) au Brésilien Thiago Monteiro (95e). Chez les femmes, outre Cornet, seront à suivre Caroline Garcia (27e mondiale), Chloé Paquet (257e), Fiona Ferro (208e) et Amandine Hesse (215e).



Du côté des candidats à la victoire finale, le numéro 1 mondial Andy Murray, jamais sacré à Paris, peut se méfier du Russe Andrey Kuznetsov (73e), 16e de finaliste en 2015. La tache s'annonce plus simple pour Stan Wawrinka (3e) face au Slovaque Jozef Kovalik (152e).