DIAPORAMA - Mondiaux d'athlétisme : les meilleures chances françaises

Garfield Darien fait partie des espoirs de médaille tricolore en 110 mètres haies. Le Lyonnais a battu son record personnel de six centièmes fin juin (13''09).

Garfield Darien fait partie des espoirs de médaille tricolore en 110 mètres haies. Le Lyonnais a battu son record personnel de six centièmes fin juin (13''09). Crédits : MILAN KAMMERMAYER / AFP | Date :

et AFP

publié le 05/08/2017 à 01:12

Les Mondiaux-2017 d'athlétisme ont démarré ce vendredi 4 août à Londres, ils se concluront le 13 août. Et entre les adieux d'Usain Bolt et un Mo Farah en forme, il faudra aussi surveiller les athlètes tricolores qui ont leur chance de médailles. 33 hommes et 22 femmes porteront les couleurs de la France lors de cette compétition. RTL.fr a sélectionné les athlètes prometteurs, bien que l'équipe de France ne soit pas au meilleur de sa forme.



Le décathlonien Kévin Mayer est attendu au tournant. Après sa médaille d'argent à Rio, il fait partie des favoris de l'athlétisme français. Libéré de la concurrence d’Ashton Eaton, il a de grandes chances de remporter l'or mondial à Londres.

A contrario, Renaud Lavillenie ne fait pas partie pour la première fois des grands favoris en saut à la perche. Le recordman du monde (6,16 m) explique à l'AFP qu'il aura besoin de "se libérer" pour ramener le seul titre qui manque à son palmarès.