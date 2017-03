Renault : l'empereur Ghosn peut-il tomber ?

publié le 16/03/2017 à 07:45

Le "dieselgate", c'est le scandale Volkswagen. Le constructeur automobile allemand truquait ses véhicules pour dissimuler la quantité d’émission polluantes, et passer ainsi les tests. C’était en 2015. D'autres constructeurs ont été impliqués entre-temps. Et cela fait déjà plusieurs mois que des soupçons portent sur Renault, en France. Une enquête judiciaire a même été ouverte il y a quelques semaines. Mercredi 15 mars, l'Agence France Presse a révélé des extraits d’un rapport confidentiel rédigé par la direction de la Répression des Fraudes, à Bercy, sur l’affaire. Et c’est édifiant.



Deux éléments ressortent du rapport. D'abord, il y a eu des "stratégies frauduleuses" de Renault pour fausser les tests d’homologation de certains moteurs diesel et essence, et cela depuis plus de vingt-cinq ans, dès la sortie de la première Clio en 1990. Sur les véhicules récents, c'est le Captur qui est mentionné, avec des taux effectifs de pollution près de quatre fois supérieurs à ce qui est annoncé. En fait, le système électronique de la voiture adapte le fonctionnement du moteur, semble-t-il, pour qu’il émette moins de polluants en cas de contrôle.

Ensuite, c'est l'ensemble de la direction de l'entreprise qui serait impliquée, y compris le grand patron Carlos Ghosn. A-t-il couvert cette fraude ? C’est ce que dit explicitement le rapport de Bercy, qui le met en cause personnellement. Pour l’instant, Renault dément formellement, en affirmant qu’il n'a en rien enfreint les règles d’homologation des véhicules. L’enquête va se poursuivre. Si la fraude était établie, il y aurait de quoi ombrer la fin de mandat de ce patron hors norme, qui a fait de son groupe l’un des trois premiers au monde, quasiment ex-aequo avec les deux autres, Toyota et Volkswagen.