publié le 12/01/2018 à 20:26

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le journal L'Équipe publie ce vendredi 12 janvier une impressionnante photo qui illustre l'abandon de Sébastien Loeb et de son copilote Daniel Elena dans l'étape 5 du rallye du Dakar. La scène se passe mercredi 10 janvier en plein désert d'Ica, au Pérou. Au kilomètre 15 de l'étape, entre San Juan de Marcona et Arequipa, le 4x4 Peugeot 3008 DKR de Sébastien Loeb et Daniel Elena est planté dans le sable, pris au piège dans un trou.



"On avait bien préparé la couverture de ce passage de dunes assez incroyable, dans un décor à couper le souffle, raconte l'auteur du cliché, le photographe de l'AFP Franck Fife, qui a saisi l'instant depuis un hélicoptère. À un moment donné, il est arrivé dans un passage très très mou et en voulant suivre une voiture, il est tombé dans cet énorme trou", poursuit le photographe, qui couvre là son sixième Dakar.

Vu du ciel, perdu dans le relief des dunes, le véhicule est en mauvaise posture et pousse son équipage à l'abandon. À l'extrémité gauche du cliché, Sébastien Loeb, le mythique nonuple champion du monde de WRC, contemple sa voiture les mains sur les hanches. De dos, l'on devine son désespoir. À l'extrémité droite, son copilote de toujours, Daniel Elena, est lui allongé en position fœtale. Souffrant d'une fracture du coccyx, il se tort de douleur.

Le duo n'a pas perdu son humour

"On a commencé à tourner autour, on s'est aperçu qu'il était de plus en plus difficile pour eux de s'en sortir, narre Franck Fife. Ils ont quitté le véhicule, Daniel Elena a commencé à s'asseoir sur le sable et on a vraiment l'impression qu'il souffrait, ce qui a donné cette photo assez incroyable de tous les deux aux pieds de la voiture, qui ne savaient quoi faire sur le moment."



Si Sébastien Loeb et Daniel Elena sont quand même repartis au bout de 3 heures, ces derniers ont finalement dû jeter l'éponge. Le pilote, qui espérait enfin s'imposer sur le Dakar pour sa troisième participation, ne parviendra jamais à dompter les dunes de sable ! L'édition 2018 était sa dernière participation. Elle avait pourtant bien commencé pour lui. La veille de l'accident, il avait remporté l'étape et pointait à la deuxième place du général avant de retrouver les pistes, un terrain sur lequel Sébastien Loeb est beaucoup plus à l'aise.



Le mercredi soir, Loeb et Elena ont fini par arriver tard au bivouac. Déçu, les traits tirés, le duo de choc n'a toutefois pas perdu son humour. Le lendemain, sur les réseaux sociaux, ils postaient un selfie avec pour message "ça fait mal au...", de circonstance pour une blessure au coccyx.

Réveil difficile ... pour être poli : ça fait mal au cul ¿¿ Le verdict est tombé : fracture du coccyx ! Merci à tous pour vos messages ! pic.twitter.com/mFFyHEDSU8 — Daniel Elena (@DanosElena) 11 janvier 2018