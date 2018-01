publié le 01/01/2018 à 20:28

Une photo symbolique mais dont on s'interroge encore sur l'importance. La signature de l'indépendance de la Catalogne. Une photo pour faire comme si. Peu avant, le président catalan Carles Puigdemont a tranché sans vraiment trancher.



Nous sommes le 10 octobre dernier au parlement catalan à Barcelone. La région espagnole devient indépendante. Indépendance suspendue 56 secondes plus tard, qu’il faut tout de même signer. Parce que c’est un symbole, parce qu’il faut rassurer la foule à l’extérieur passée du rire aux larmes. Alors les députés se pressent dans cette salle sans âme du rez-de-chaussée.

Les murs sont blancs, la lumière blafarde. Une fenêtre volets fermés en arrière-plan. Carles Puigdemont se penche sur la table où se trouve la proclamation d’indépendance. Et y appose sa signature.

En arrière-plan, un drapeau catalan, ainsi qu’un drapeau européen. Comme un appel à l’aide à cette Union européenne qui refuse de se mêler à la crise et critique les indépendantistes.



Alors moment historique ou coup de com' ? Deux mois plus tard et après l'élection régionale organisée par le gouvernement espagnol, la question se pose encore.