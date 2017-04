Le padel a le vent en poupe

publié le 06/04/2017 à 05:00

"Le padel, c'est un mix entre le tennis et le squash, avec 80% de tennis et 20% de squash. Le but est de faire passer la balle derrière le filet, soit en la prenant de volée, soit en la laissant rebondir et d'utiliser les murs et structures qui sont autour de vous", explique Jérémy Scatena, champion de France en titre. Un sport très accessible selon lui et qui permet à tout joueur, expérimenté ou débutant, de très rapidement se faire plaisir.



"C'est ludique, convivial et social", ajoute-t-il, précisant qu'un match de padel est "un peu moins fatigant qu'un match de tennis, car le terrain est plus petit", mais que ce sport demande "beaucoup de tonicité et de résistance cardiaque". C'est une discipline qui est à la fois pratiquée au haut niveau par des athlètes parfaitement préparés mais qui fait également office de loisir accessible à toute la famille.

Espagnols et Argentins sont particulièrement compétitifs au plus haut niveau du padel. Jérémy Scatena rappelle d'ailleurs que le tennisman Rafael Nadal le pratique intensivement et "a failli ne pas jouer au tennis" et opter pour le padel. Le Français Gaël Monfils est également un pratiquant régulier, tout comme la superstar argentine du football Lionel Messi. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps est aussi un grand amateur de padel, un sport décidément en plein développement.