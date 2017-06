publié le 04/06/2017 à 17:00

Après la traditionnelle photo de famille des soixante voitures alignées dans la ligne droite des stands, prise samedi en fin de journée, ce dimanche fut essentiellement consacré au roulage des bolides. Grande répétition générale, à 15 jours du départ de la 85e édition qui sera donné le samedi 17 juin prochain et dont RTL est la radio partenaire de l'événement.



Les écuries privées et officielles engagées ont ainsi pu rouler durant huit heures sur les 13,3629 km du circuit de la Sarthe. Ce circuit est ouvert uniquement lors de cette journée test et pour les essais et la course des 24 heures car il emprunte pour sa majeure partie les routes alentours et notamment la D338 plus connue sous le nom de ligne droite des Hunaudières.

L'objectif, pour tous, était donc d'adapter les réglages des voitures au tracé si spécial des 24 Heures du Mans, mais pas uniquement. En effet, les pilotes débutants avaient obligation d'accomplir dix tours de circuit minimum lors de cette journée pour valider leur participation à la plus célèbre course du Monde.

Thomas Laurent au Mans en juin 2017 Crédit : Frédéric Veille

C'était le cas du jeune Thomas Laurent. À 19 ans, l'ancien champion du Monde de karting va participer à ses premières 24 heures dans deux semaines "et je mesure chaque jour la chance d'être là, sur cette course et sur ce circuit mythique d'autant que la voiture est parfaite" assure le Vendéen qui partage le baquet de son prototype Oreca avec l'ancien pilote Audi Oliver Jarvis et le Chinois Ho Pin Tung.

"C'est important de se mesurer à la concurrence"

Autre débutant mais cette fois-ci célèbre, qui lui aussi a validé sa participation, le Brésilien Rubens Barrichello. À 45 ans celui qui, à ce jour, reste le recordman du nombre de départs en Formule 1 (323) fera ses grands débuts au Mans dans quinze jours "mais sans pression et sans peur particulière, je suis là pour me faire plaisir et parce que Le Mans est une légende".

Rubens Barrichello au Mans en juin 2017 Crédit : Frédéric Veille

Lors de cette Journée Test les chronos effectués par les équipages n'ont aucune conséquence sur la future grille de départ. Celle-ci sera établie les mercredi 14 et jeudi 15 juin à l'occasion des séances de qualifications. "Mais c'est important d'être là, de se mesurer à la concurrence et surtout de procéder aux réglages de la voiture, de peaufiner les automatismes entre pilotes et mécaniciens" explique Romain Dumas vainqueur de l'édition 2016 sur Porsche et cette année pilote d'une des deux Alpine engagées sur cette 85e édition.