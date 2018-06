24 heures du Mans : journée test pour les 60 bolides

publié le 02/06/2018 à 19:38

Depuis ce samedi 2 juin, toutes les écuries, tous les 60 concurrents qui prendront le départ de la 86e édition des 24 Heures du Mans sont dans la Sarthe à l'occasion de la Journée Test, répétition générale à quinze jours de la course.



C’est aussi l’occasion pour la grande photo de famille qui a permis de réunir dans la ligne droite des stands les 60 prototypes et bolides GT qui sont engagés dans la plus grande course automobile du Monde.

Mais les spectateurs nombreux ont aussi eu l’occasion de pénétrer dans la ligne droite des stands pour admirer les voitures et à l’occasion rencontrer des pilotes comme Fernando Alonso, Jenson Button ou encore le jeune Français Thomas Laurent qui explique que "cette journée test est importante car grâce à elle nous nous mettons en configuration course, nous améliorons les moindres détails dans le cockpit, sur la voiture et puis nous pouvons rouler sur le circuit qui d’habitude est fermé puisque c’est un parcours d’ordinaire emprunté par les voitures de monsieur tout le monde".

Huit heures de roulage sont prévues ce dimanche 3 juin dès 9 heures sur le circuit de la Sarthe. L’occasion pour Fernando Alonso de rouler pour la première fois au Mans sur sa Toyota. "Je suis prêt, j’ai fait le tour de circuit à vélo, j’attends maintenant avec impatience de monter dans la voiture sur cette course mythique que je rêve de gagner", a expliqué l’ancien champion du Monde de Formule 1 qui, dès la journée test terminée s’envolera pour le Canada pour le prochain Grand Prix de F1.



La journée test se déroule le dimanche 3 juin de 9h à 13h et de 14 à 18h. RTL radio officielle des 24 heures du Mans qui se dérouleront les 16 et 17 juin.