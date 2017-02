"Votre santé sans risque" : Remportez le nouveau livre du Dr Frédéric Saldmann

A l'occasion de la sortie le 8 février prochain du nouveau livre du Dr Frédéric Saldmann aux éditions Albin Michel, le Club RTL vous propose de remporter un exemplaire de cet ouvrage qui vous veut du bien !

Crédit : Philippe Matsas/opale/éditions Albin Michel Dr Frédéric Saldmann

publié le 03/02/2017 à 16:44

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Votre santé sans risque" est le nouveau livre du célèbre Dr Saldmann. Après les best-sellers "Le meilleur médicament, c’est vous !" et "Prenez votre santé en main !", il revient pour vous aider à optimiser votre capital santé et vivre mieux, plus longtemps.



Santé, jouvence, hygiène, alimentation, sommeil, sexualité : il aborde tous les sujets et vous conseille au mieux pour vous permettre de rester en bonne santé. Il faut savoir que notre organisme est saturé de mille petites et grandes pollutions quotidiennes qui mettent en danger notre capital-santé. Pour vous aider à mieux comprendre le sujet, ce livre vous éclaire sur les vraies et fausses idées acquises sur les éléments de notre quotidien.



Le Club RTL vous propose de participer à son tirage au sort. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "participer" en dessous de l'article et complétez les champs demandés. Vous aurez peut-être la chance de faire partie des 5 gagnants qui remporteront un exemplaire du nouveau livre du Dr Saldmann.