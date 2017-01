Envie de faire votre propre eau pétillante ?

Participez à notre tirage au sort et remportez peut-être un appareil Sodastream !

Sodastream

publié le 17/01/2017 à 17:22

Vous avez envie d'originalité et de goûter de nouveaux sodas? Le Club RTL vous propose de remporter une machine Sodastream !



Gazéifiez vous-même votre eau, ajoutez l'arôme que vous voulez et testez une multitude de goûts différents. Très simple d’utilisation, la bouteille se clipse sur la machine grâce à son système Snap&Lock, plus pratique. Vous n’avez plus besoin de visser la bouteille.



Le Club RTL vous propose de participer à un tirage au sort. L'un d'entre vous remportera un appareil Sodastream alors à vous de jouer !