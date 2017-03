Salon Livre Paris 2017 : Remportez votre pass Grand Lecteur et assistez à la soirée d'inauguration !

publié le 07/03/2017 à 12:04

Avec près de 3 000 auteurs en dédicace, 1 200 exposants, 800 événements, rencontres et débats, le Salon Livre Paris est aujourd'hui l'un des 3 événements européens incontournables pour les professionnels du monde de l’édition !



A l'occasion de cette 37ème édition, le plan du salon a été totalement repensé avec une nouvelle disposition des espaces thématiques permettant au visiteur un parcours plus fluide. Vous aurez également la possibilité de rencontrer des auteurs internationaux tels que Souleymane Bachir Diagne, Louise Erdrich et Philipp Meyer, auteur du célèbre ouvrage "Le Fils".

Le Club RTL vous propose de participer à un quiz sur le Salon Livre Paris 2017. L'un d'entre vous remportera deux pass Grand Lecteur et aura la possibilité d'assister à la soirée d'inauguration. 5 autres gagnants recevront deux entrées uniques leur donnant accès au salon. A vous de jouer !