publié le 06/03/2017 à 07:00

Michel CYMES a rejoint la matinale de RTL présentée par Yves Calvi, à la rentrée dernière en septembre.

En six mois, Michel a fait progresser l'audience sur son quart d'heure de 156.000 nouveaux auditeurs (par rapport à la même période, l'année précédente). Il est écouté chaque matin par près de 2 millions de Français.



Il présente sa chronique Ça va beaucoup mieux du lundi au vendredi à 8h15 dans RTL Matin, la matinale d'Yves Calvi, où il livre aux auditeurs, avec la liberté de ton et l’humour qui le caractérisent, des conseils simples et pratiques pour se lever du bon pied et passer une bonne journée.

A la fois médecin, chroniqueur radio, animateur télé, auteur et acteur de cinéma, l'homme hyperactif vous propose aujourd'hui, en collaboration avec RTL, Télécâble Sat Hebdo, France 2 et France 5, d'inverser les rôles et de l'interviewer.



Pour cela c’est très simple, inscrivez-vous en envoyant les trois questions que vous aimeriez lui poser à l’adresse suivante : lecteurs@telecable.hommell.com

N'oubliez pas de préciser "RENCONTRE AVEC MICHEL CYMES / RTL" dans l'objet du mail et de renseigner vos nom, prénom, adresse, âge, profession et numéro de téléphone.

Les 3 auditeurs de RTL tirés au sort qui auront la chance de rencontrer l'animateur préféré des français gagneront en plus un abonnement à Télécâble Sat Hebdo et des goodies RTL.