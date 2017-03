Live In San Diego : Remportez le Blu-ray du concert d'Eric Clapton !

publié le 10/03/2017 à 10:59

Durant ses 50 ans de carrière, Eric Clapton a été récompensé par 18 Grammy Awards et a eu l'honneur d'être le seul musicien intronisé trois fois au Rock & Roll Hall of Fame. Enregistré le 15 mars 2007 au iPayOne Center de San Diego, "Live In San Diego With Special Guest J.J. Cale" est désormais disponible en DVD et Blu-ray.



Nous retrouvons Eric Clapton sur scène en compagnie de J.J. Cale avec qui il avait collaboré en 2006 à l'occasion de l'album Road to Escondido. Les deux artistes interprètent cinq titres dont “After Midnight” et “Cocaine”. En plus du concert, vous pourrez profiter en bonus des répétitions d'“Anyway The Wind Blows” et “Who Am I Telling You ?".

