publié le 28/03/2017 à 15:29

Des saris, des bijoux et des grosses motos. Le 28 mars, ces femmes de l'État de Maharashtra (ouest de l'Inde) défilaient dans les rues de Mumbai pour célébrer "Gudi Padwa", la fête de la nouvelle année selon le calendrier hindou.



Parés des vêtements et des bijoux traditionnels de la région, femmes et enfants brandissent des drapeaux aux couleurs chaudes ("Gudi") comme le veut la coutume lors de cette célébration annuelle. "Gudi Padwa" marque le premier jour du printemps et correspond également, dans la religion hindoue, au jour où le dieu Brahma aurait créé l'univers.