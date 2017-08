publié le 06/08/2017 à 07:38

Société, culture, beauté... Cette semaine, on a eu de bonnes surprises comme la nomination de Zoë Kravitz en nouvelle ambassadrice beauté Yves Saint Laurent. Actrice et chanteuse qui n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit de parler sexisme et racisme dans le merveilleux monde de Hollywood, Zoë Kravitz a un credo concernant cette nouvelle collaboration avec la célèbre marque : "Inspirer les gens pour qu'ils se sentent beau à l'intérieur comme à l'extérieur".



Une parole de sage qui fait du bien à entendre, tout comme les posts de Valou Naturally Positive. En deux paragraphes, l'Instagrameuse nous rappelle à quel point nos complexes ne sont que dans nos têtes et qu'un corps est beaucoup mieux habitable quand on se sent bien dedans.

Dernier coup de projecteur sur l'un des posts de l'actrice engagée Viola Davis. Cette dernière milite pour l'égalité salariale des femmes noires aux États-Unis. À travers un t-shirt mais surtout des mots pour médiatiser et informer sur la réalité d'une frange de la population américaine. Et en France, qui pour dénoncer les inégalités salariales des femmes noires ?