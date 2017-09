VIDÉO - Brigitte dévoile un clip 100% féminin pour son single "Palladium"

publié le 01/09/2017 à 11:28

"T’es belle même quand tu pleures, t’as le spleen élégant le blues enchanteur ; Il devait être aveugle et sourd pour être aller faire un tour ; C’est pas la peine de faire semblant je sais qu’on n’est pas des géants ; Viens on pleure on pissera moins". C'est ainsi que commence Palladium avec le style toujours délicat, vintage et percutant du duo Brigitte.



Aurélie Saada et Sylvie Hoarau préparent leur nouvel album qui arrivera dans les bacs et les plateformes de téléchargement le 17 novembre prochain. Mais pour ne plus faire attendre les fans, elles livrent Palladium. Le clip est réalisée par Aurélie Saada elle-même et présente une galerie de femmes. Jeunes, âgées, blanches, métisses, noires, maquillées, androgynes, rousses, blondes, brunes, fines, rondes...

Soixante femmes, toutes différentes, toutes belles, évoluent dans ces tableaux au doux goût des seventies. Elles cuisinent, lézardent, écoutent de la musique et lancent d'intenses regards à la caméra. Envoûtant.