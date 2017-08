Bonnie Tyler & DNCE sing Total Eclipse of the Heart on Royal Caribbean

publié le 22/08/2017 à 12:04

Lorsqu'il s'agit d'éclipse solaire et de musique, il n'y a qu'une chanson culte qui vient en mémoire : Total Eclipse Of The Heart de Bonnie Tyler. Le lien entre la rencontre des deux astres et ce tube intersidéral de 1983 est plutôt clair.



Il n'en fallait pas plus pour que la chanteuse galloise à la voix cassée si particulière ne se prête au jeu de l'interprétation de la chanson qui l'a rendue célèbre à travers le monde. Elle a entonné son titre en direct à la télévision américaine alors que le journaliste de la très sérieuse CNN tenait un briquet comme dans les concerts sur le plateau.

Cette apparition télévisée préfigurait son show sur un paquebot massif pendant l'éclipse du 21 août 2017 où elle a interprété Total Eclipse Of The Heart - pendant l'éclipse bien entendu - en compagnie de Joe Jonas et de son groupe DNCE sur la scène du géant des mers, le Royal Caribbean.



Le concert n'a pas été filmé dans son intégralité donc, pour éviter tout sentiment de manque, vous pouvez revisionner le clip originel ci-dessous. 5 minutes et 32 secondes de l'essence la plus pure et la plus lumineuse des années 80.

> Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart