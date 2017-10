publié le 29/10/2017 à 07:48

Les enfants les plus doués du petit écran sont de retour sur le devant de la scène. Depuis vendredi 27 octobre, Netflix a enfin mis en ligne l'intégralité de la deuxième saison de Stranger Things, série de science-fiction dans laquelle il se passe de drôles de choses dans une petite ville tranquille en apparence tranquille des États-Unis...



Après avoir réussi à sortir Will du "Monde à l'envers", Mike, Lucas, Dustin tentent de reprendre une vie normale, loin d'Eleven, la fillette aux mystérieux pouvoirs qui s'est sacrifiée pour eux à la fin de la première saison.

Un an plus tard, alors que les habitants de Hawkins sont sur le point de fêter Halloween, la tranquillité retrouvée de la ville est sur le point de basculer. Une thématique qui tombe à pic à quelques jours du 31 octobre.



L'occasion idéale pour vous de découvrir quel personnage de Stranger Things sommeille en vous et d'y piocher, par la même occasion, une idée de déguisement pour la fête des morts.