Netflix multiplie ses abonnés et ses productions originales

publié le 23/10/2017 à 08:17

Netflix est un service de télévision par abonnement, diffusé sur Internet avec ce qu'on appelle le "streaming" (la lecture de film à la demande). Sur le seul dernier trimestre, Netflix a gagné 5 millions d'abonnés supplémentaires dans le monde ; elle en possède donc plus de 110 millions désormais. L'abonnement coûte une douzaine d'euros par mois, et donne accès à un catalogue impressionnant de films et de séries télévisées. Netflix est aussi en train de devenir le premier investisseur mondial dans le cinéma et les séries, avec 8 milliards de dollars dépensés l'année prochaine. C'est encore une réussite de la Silicon Valley californienne. L'entreprise y est née. Elle s'est constituée pour louer des DVD, il y a vingt ans, et s’est peu à peu transformée avec l'essor des réseaux Internet.



Netflix est devenu un concurrent des studios de Hollywood, et pas n’importe lequel. Elle devrait sortir 80 films l'année prochaine, avec (excusez du peu !) le prochain film de Martin Scorsese, qui sera diffusé en exclusivité sur le réseau de l'entreprise. Will Smith a également signé avec Netflix.

Toutes les vedettes, après avoir snobé la diffusion par streaming, parce qu'elles voyaient le cinéma du pauvre, se précipitent désormais chez Netflix, parce qu'elles sont au moins aussi bien payées qu'à Hollywood. Les productions de l'entreprise ont d'ailleurs raflé bon nombre de distinctions - Oscars et autres Emmy Awards cette année -, ce qui est une révolution. Elle est en train de mondialiser son modèle, en produisant désormais des séries aussi au Brésil, en Inde, en Allemagne, en Italie, en Bulgarie ou en Corée.