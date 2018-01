publié le 07/01/2018 à 07:00

Six héroïnes pour six épisodes. La quatrième saison de Black Mirror est disponible sur Netflix depuis le 29 décembre 2017 et il n'a pas échappé aux fans de la série que chaque épisode contenait au moins un personnage principal féminin.



La précédente saison s'était déjà faite remarquer pour son casting diversifié. Cette année, les créateurs de la série ont fait un pas de plus en terme de représentation des femmes dans la série, où l'on en croise une en quête de son âme-sœur, une autre en plein combat contre un robot-chien ou une dernière en simple visite dans un musée pas comme les autres...

Cette quatrième saison reste fidèle à la promesse de Black Mirror : raconter les dérives des nouvelles technologies quand celles et ceux qui les utilisent se bornent à faire les mauvais choix. Cependant, sans dévoiler l'ensemble des intrigues, les six personnages principaux féminins de la saison agissent toutes avec une fureur de vivre héroïque.

Qu'elles reprennent le pouvoir sur une emprise réelle comme virtuelle (voire les deux à la fois), décident de ne pas laisser un tiers décider de leur avenir, toutes ces femmes livrent aux spectateurs et spectatrices de Black Mirror un exemple d'une représentation des femmes comme on aimerait en voir plus sur le petit comme le grand écran.



Si vous n'avez pas trop peur de (mal) finir comme certains des personnages de la série, Girls vous propose de découvrir dans quel épisode vous pourriez prendre la place d'une des héroïnes de cette quatrième saison aussi angoissante que passionnante. (Attention aux mini spoilers)