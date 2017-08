VIDÉO - Jennifer Lawrence horrifiée dans le teaser de "Mother"

publié le 01/08/2017 à 11:25

Jennifer Lawrence marche dans une maison sombre et abandonnée. Elle erre sans but puis ouvre la porte d'entrée, vêtue d'une simple robe blanche. Si cette simple séquence peut paraître insignifiante ou, au mieux, un peu angoissante pour qui n'aime pas rester seul dans une vieille bâtisse, elle devient glaçante à cause du dialogue que le spectateur entend.



Dans un montage astucieux et terrifiant, Mother de Darren Aronofsky (Requiem For A Dream, Black Swan) annonce la couleur. "Qu'est ce qui vous amène ici ?", interroge Jennifer Lawrence. "On m'a dit que je pourrais trouver une chambre ici ?", répond un homme avant que Javier ne s'esclaffe : "Il a cru qu'on était un bed & breafast". Jennifer Lawrence semble prise au piège alors que de très nombreux inconnus entre chez elle et dans sa vie sans prévenir.

La surprise cède rapidement la place à l’inquiétude puis à la peur viscérale et aux cris. Jennifer Lawrence lance "Viens vite !", puis "Tu es fou !", "Assassin !". La séquence calme s'arrête sur la voix d'une femme, peut-être la mère évoquée par le titre de ce long-métrage, qui pronconce calmement "Que Dieu vous aide".



S'en suit un montage très rapide d'images qui placent définitivement Mother dans la catégorie "horreur" : un corps dans des flammes, un insecte, un couple qui provoque le malaise, Jennifer Lawrence et Javier Bardem terrifiés... Il faudra attendre le 8 août pour découvrir le trailer et le 13 septembre pour le film et la terreur déployée par Darren Aronofsky une fois encore.