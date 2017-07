publié le 19/07/2017 à 07:50

Son compte Instagram respire la douceur. Dans des ambiances poudrées et fleuries, Anaïs Tea vous fait découvrir ses tenues, son amour des belles fringues et son mode de vie. Et comme cette jeune étudiante est une passionnée d’art, elle élabore à chaque post des compositions photographiques graphiques et léchées. Son goût du détail lui permet de dénicher à chaque fois l’accessoire qui sublimera son ensemble.



La jeune fille de 23 ans pose parfois dans Tours. Sa ville d'adoption, dont elle affectionne tout particulièrement le charme des petites ruelles de vieux quartier. Son compte Instagram est l’occasion de découvrir le chef-lieu de l’Indre-et-Loire, par petites touches. Juste de quoi donner envie d’y passer un weekend paisible. Girls a demandé à cette étudiante en médecine de nous dévoiler ses lieux préférés dans cette ville "à taille humaine".

La meilleure terrasse ? Celle du café Marcel ou bien celle de La Belle Époque, toutes les deux place Plumereau



Le meilleur burger ? Les burgers de chez Cuisinez-Moi, rue Colbert

Le quartier qui bouge ? Place Plumereau



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Source rue des Halles, Karl Marc John, Harris Wilson... Il n'y a pas énormément de boutiques qui ne sont pas de grandes enseignes (ou bien elles ont fermé...)



Pour une bonne dose de culture ? Le CCCOD (centre de création contemporaine Olivier Debré)



Le meilleur spot pour chiller ? La guinguette sur les bords de Loire



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Au Café Marcel (surtout leur cocktails à la bière)



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Louer un vélo et se balader dans le centre et ses jolis parcs. Pour les plus téméraires : faire une petite partie de la Loire à Vélo. Le soir aller se poser à la guinguette, pourquoi pas en profiter pour aller voir le son et lumière sur la cathédrale de Tours tous les soirs.

Et aller prendre une glace chez Tutti Gusti place Plumereau !



Ce que tu préfères dans ta ville ? C'est une ville à taille humaine, où les gens ne courent pas. Le centre-ville est très beau, on l'oublie quand on y vit tous les jours mais cela fait du bien d'en prendre conscience parfois.



Où on peut te croiser le plus souvent ? À l'hôpital (c'est une blague, je suis étudiante en médecine...). Dans le quartier des Halles et place Plumereau

Le compte de Anaïs Tea en 8 clichés coups de cœur

