publié le 12/08/2017 à 11:08

Le compte Instagram de La Plume Grise est un cocon de douceur. Partez à la découverte du charme auvergnat avec cette jeune femme suivie par plus de 6.000 personnes sur le réseau social de partage d'images.



Sur son espace personnel, Le Plume Grise dévoile des bribes de son quotidien entre tenues champêtres, pancakes fait maison et autres décors de cette jolie région de France.

Basée à Clermont-Ferrand, La Plume Grise dévoile également à ses abonnés ses bonnes adresses dans sa ville de cœur. Café, restaurants, l’œil avisé de l'Instagrameuse capture ces espaces avec un brin de poésie. Reflétant le calme d'un endroit où l'on aimerait bien poser nos valises le temps d'un séjour estival.



À l'occasion de notre série d'été, La Plume Grise a accepté de sortir de carnet d'adresses les meilleurs bons plans accessibles dans sa ville. Au programme : du fromage Auvergnat et des "cocktails aussi bons que beaux".

Une publication partagée par BLOGGER : La Plume Grise (@laplumegrise) le 23 Mars 2017 à 10h11 PDT

La meilleure terrasse ? Celle du restaurant Il Visconti, mon plus gros coup de cœur de la ville : décollage immédiat pour l'Italie !



Le meilleur burger ? Sans hésiter chez l’Atelier de Marius, le fromage Auvergnat est à l’honneur, le tout dans un décor d’appart' haussmanien.



Le quartier qui bouge ? Celui de la Place de la Victoire jusqu’à la rue Saint-Genès, je suis amoureuse de l’ambiance : le vieux Clermont, les bars sympa, un mini-marché, de nouvelles boutiques…



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Chez Les Culottées, là-bas on loue des pièces originales et on peut diversifier sa garde-robe selon les saisons.



Pour une bonne dose de culture ? Rendez-vous au Musée Bargoin où des expos ont très souvent lieu (et même des nocturnes étudiantes au cours de l’année).



Le meilleur spot pour chiller ? On se pose avec un cappuccino bien chaud et une part de banana cake à LAG Coffee, je pourrais y passer des heures entières...



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Chez Arsène : les cocktails sont aussi beaux que bons.



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Prendre une journée pour décrocher du centre et découvrir la campagne Auvergnate, elle est belle et reposante.



Ce que tu préfères dans ta ville ? Le mix d’une grande ville et de sa campagne. À 20 minutes de Clermont-Ferrand, on peut pique-niquer au bord de très grands lacs … Et ça n’a pas de prix !



Où on peut te croiser le plus souvent ? Au marché Place Saint-Pierre le samedi matin, près des fraises et des fleurs ;)

Le compte de La Plume Grise en 8 clichés coups de cœur

