publié le 03/02/2018 à 07:36

Vous faites confiance aux étoiles et aux planètes pour prédire les événements de votre journée à venir ? Et si les réponses que vous cherchez se trouvaient également dans... votre cycle menstruel ? Grâce à l'application "Hormone Horoscope", lancé en 2016 par la journaliste Gabrielle Lichterman, la manière dont vos règles peuvent affecter votre journée n'aura plus aucun secret pour vous.



Disponible en anglais seulement, cette application est simple d'utilisation. Vous entrez au préalable le premier jour de vos dernières règles, indiquez la durée moyenne de votre cycle et vous voilà prête à découvrir l'étendu des symptômes d'un cycle menstruel.

Chaque jour, selon l'heure que vous aurez définie, vous recevrez votre "horoscope hormonale" du jour. À l'aide d'un graphique, l'application indique le taux d’œstrogène, de progestérone et de testostérone produit par votre corps tandis qu'un texte très détaillé explique quelles conséquence ces variations d'hormones produisent sur votre psychique ou sensations physiques.

Mieux gérer ses émotions

Par exemple, aujourd'hui, celle qui écrit ces lignes, se trouve dans sa quatrième semaine de cycle, quand le taux de progestérone chute pour déclencher les menstruations. "Cela peut vous rendre un petit peu susceptible et pessimiste" tandis que l’œstrogène sera probablement responsable d'une apparition soudaine de petits boutons d'acné. Mais heureusement, ce taux faible d'hormones œstrogène permet également de "mieux gérer ses émotions".

Pour faire face à chaque journée, l'application donne également des conseils simples à mettre en place comme "s'habiller dans une tenue dans laquelle on se sent bien" pour devancer l'effet manque de confiance en soi qu risquerait d'arriver dans la journée, et termine son horoscope par un "fait amusant".

Mieux connaître son corps

Cette application est née des recherches de sa créatrice, journaliste spécialiste des questions de santé. Après s'être passionnée pour le cycle menstruel et comment il affecterait les femmes sur un grand nombre de points, Gabrielle Lichterman a publié en 2005 28 Days: What Your Cycle Reveals about Your Love Life, Moods and Potential (28 jours, ce que votre cycle révèle de votre vie amoureuse, votre humeur et votre potentiel, non traduit en français), un ouvrage compilant l'ensemble de ses recherches et que l'on peut retrouver sur un site internet (en anglais).



L'occasion pour vous de mieux connaître votre corps et de mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher une augmentation ou de briser le plafond de verre !