Julien Rochedy vient de créer un magazine et un école de formation "pour les hommes qui ne supportent plus l'injonction moderne à la féminisation".

publié le 19/06/2018 à 08:15

"Et si les féministes n'étaient que des grosses fainéantes ?", "Pourquoi les hommes doivent-ils savoir tenir l'alcool ?", ou encore "Comment faire un voyage d'homme ?". Voici quelques exemples d'articles que l'on peut lire sur le site de l'école Major, co-fondé au début du mois de juin par Julien Rochedy, ancien directeur du Front national de la jeunesse.



Il s'agit d'un magazine en ligne et d'une école de formation "pour les hommes qui ne supportent plus l'injonction moderne à la féminisation", peut-on lire sur le site. En clair, les fondateurs militent pour que les hommes apprennent à être plus virils et plus forts pour répondre à ce que la société attend d'eux. Depuis sa création, le site fait polémique sur les réseaux sociaux, à cause de ses messages anti-féministes.

S'appuyant sur l'idéologie masculiniste, ils veulent défendre une image d'homme fort et puissant, qu'ils estiment dégradée par les mouvements féministes. "Nous croyons que l'idéal masculin a non seulement encore de beaux jours devant lui, mais qu'il est indispensable pour toute la société", écrivent les fondateurs de l'école Major dans leur manifeste.

"Être et rester des hommes"

La notion de "masculinisme" est absente des dictionnaires, mais le collectif "Stop masculinisme" définit ce terme comme "un mouvement organisé d'hommes, parfois violents, hostiles à l'émancipation des femmes et souhaitant conserver leurs privilèges et leur position de pouvoir au sein de la société". Pour les adeptes de cette théorie, cela se traduit par de la misogynie, tant dans les discours que dans les actes, souligne L'Express.



Sur la bannière de la plateforme web, le slogan "Être et rester des hommes" annonce la couleur. La présentation des valeurs du site met l'accent sur "le courage, la volonté de puissance, l'esprit de conquête, l'instinct de protection et le goût de l'aventure". Au programme de cette école Major : des articles et des vidéos qui traitent des thèmes liés à la masculinité.



Mais aussi des formations pour obtenir "toutes les clés de la réussite masculine". La session Alpha, par exemple, s'adresse aux hommes qui en ont "marre de la société d'eunuques dans laquelle on vit, marre de toutes les tentatives pour faire d'eux des individus fades, plats, petits, esclaves, sensibles et dominés".

Je parle d'hommes bien sûr, pas des gauchos féministes qui se font quitter ou tromper en une semaine. — Julien Rochedy (@JRochedy) 10 octobre 2016

En s'opposant aux mouvements féministes, les masculinistes veulent défendre des valeurs genrées et des rôles sociaux traditionnels. "Nous aimons par dessus tout les femmes", se défendent les fondateurs de l'école major. Ils affirment ne pas ressembler aux mouvements masculinistes nord-américains, comme les Incels, ces "célibataires involontaires" qui haïssent profondément les femmes.



Sur les réseaux sociaux, Julien Rochedy a déjà été au cœur de polémique, en raison de propos qu'il a tenu. En octobre 2016, il avait défendu Donald Trump et ses déclarations obscènes et misogynes. "Je vais le dire parce que personne ne le dit, mais les propos de Trump sur les femmes, en privé, quel homme n'en a jamais tenu de pareils ?", écrivait l'ancien directeur du Front national de la jeunesse sur Twitter.

Pourquoi le site fait-il polémique ?

Depuis le lancement du site de l'école Major, des internautes dénoncent sur Twitter une idéologie dangereuse. "Entre tristesse, solitude et fragilité, on voit émerger ce genre de plan masculiniste", écrit l'un d'entre eux dans un tweet. D'autres s'inquiètent du message anti-féministe et stéréotypé renvoyé par la plateforme.

Plutôt que des "voyages de grosses flaques modernes", l'école major, l'école de formation masculiniste et proche de l'extrême droite, vous propose cet été "faire un voyage d'homme" en allant en "Crimée ou sur la côte libano-syrienne" https://t.co/dff9M88YYy — Vivien Vergnaud (@Vergnaud) 17 juin 2018

papa c'est quoi un gros beauf masculiniste?

c'est ça ma fille, c'est ça, et rappelle toi de bien viser les couilles avec ton pieds si ils s'approchent https://t.co/2wK3ip3eUL — Don Quichotte (@htedude) 18 juin 2018

Entre tristesse, solitude et fragilité, on voit émerger ce genre de plan masculiniste à base de "session alpha" (nom de la formation) et anti-féminisme caché derrière un storytelling onanique digne d'un pathétique gamin vivant un "non" comme une friendzone. https://t.co/3Zu4P3R9ML — Sebastien Defrance (@Velvetshadow) 17 juin 2018