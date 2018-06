Les photos d'accouchement ne sont désormais plus censurées sur Instagram.

publié le 06/06/2018 à 12:10

Tétons féminins, fesses, seins : vous n'en avez probablement jamais vu sur Instagram. À peine publiées, les photos représentant un corps féminin nu sont supprimées. Ce n'est désormais plus le cas... ou presque. Le réseau social fait une petite avancée contre la censure du corps des femmes : les photos d'accouchement sont à présent autorisées.



Depuis plusieurs années, les images montrant la nudité féminine, partielle ou totale, étaient interdites sur la plateforme, car elles étaient considérées comme du contenu à caractère sexuel. Même Madonna en a été victime, lorsqu'elle a publié une photo d'elle seins nus.

Pour manifester leur colère, les internautes ont créé le hashtag #FreeTheNipple (#LibérezLeTéton en français), affichant des photos de tétons, sans que l'on puisse déterminer s'il s'agit de celui d'un homme ou d'une femme. Une façon de dénoncer une censure qu'ils jugeaient arbitraire.

Les photos d'accouchements considérés comme contenus éducatifs

Les photos d'accouchement étaient elles aussi visées par la politique restrictive d'Instagram. Elles étaient systématiquement supprimés, même avec des efforts pour cacher ou flouter le sexe proprement dit, rappelle le site Madmoizelle.

Pourtant, de nombreuses mères souhaitaient s'engager en publiant des photos de leur accouchement pour raconter leurs expériences, comme l'Empowered Birth Project, lancé par l'américaine Katie Vigos en 2014. Face à la censure, elle avait lancé une pétition en ligne qui a recueilli plus de 23.000 signatures.



Elle proposait que les contenus relatifs à la naissance soient reconnus comme éducatifs et soient, par conséquent, autorisés par Instagram. Face à cette mobilisation, le réseau social a fait évoluer sa politique il y a quelques semaines, autorisant désormais ces photos qui peuvent être utiles aux personnes à la recherche d'informations à propos de l'accouchement.



Malgré cette petite avancée, les photos, artistiques ou non, représentant la nudité, sont toujours interdites sur la plateforme.