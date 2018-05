publié le 16/05/2018 à 21:01

Cet "accord global" trouvé avec les avocats de 332 victimes met fin aux poursuites contre des salariés de l'université impliqués dans le plus grand scandale de l'histoire du sport américain, a précisé l'Université d'Etat du Michigan (MSU) où exerçait l'ex-médecin Larry Nassar lourdement condamné pour des centaines d'agressions sexuelles sur des jeunes sportives.





L'accord de dédommagement trouvé avec plus de 300 victimes s’élèvera à plus de 500 millions de dollars. Larry Nassar, 54 ans, a été condamné fin janvier et début février à plusieurs peines dont une pouvant atteindre jusqu'à 175 ans de prison pour avoir agressé durant deux décennies au moins 265 victimes, dont près de 160 gymnastes, la plupart mineures, sous couvert de traitements médicaux.



D'autres plaintes visent notamment la Fédération américaine de gymnastique, le Comité olympique américain ou le couple d'entraîneurs Bela et Marta Karolyi qui gérait le centre d'entraînement de l'équipe nationale de gymnastique au Texas. Lors de ce procès historique, les victimes, championnes comme anonymes, ont livré des témoignages poignants de leur vie brisée. Il a aussi été condamné en décembre à 60 ans pour possession d'images pédopornographiques.



Cet ostéopathe a officié de 1994 à 2016 au sein de la Fédération américaine de gymnastique, du Comité olympique américain (Usoc) et de la MSU. Plusieurs responsables de ces différents organismes ont démissionné.