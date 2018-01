Un sextoy plus chaud pour les nuits froides de l'hiver

publié le 14/01/2018 à 07:49

Si vous faites parties des frileuses, vous avez peut-être déjà connu ce moment un poil désagréable quand votre sextoy gelé touche votre peau. De quoi faire tomber l'excitation en une seconde. Mais pas de panique, il existe une solution dans cet accessoire à sextoy tout simplement... chauffant.



La chose s'appelle "Warm", "chaud" évidemment, et s'inscrit dans cette nouvelle génération de sextoy qui prend de plus en plus en compte le corps des femmes (souvenez-vous de ce sextoy qui a - enfin - compris comment prendre en compte l'anatomie du clitoris pour décupler le plaisir).

Cet accessoire se présente comme une pochette (en cuir vegan, ce qui devrait ravir les personnes adeptes du mode de vie végétalien). Il suffit de glisser votre sextoy et autres accessoires dedans et d'attendre une vingtaine de minutes pour que le tout atteignent la température idéale, rapporte le site Health.

Une publication partagée par Experience WARM (@experiencewarm) le 23 Oct. 2017 à 12 :28 PDT

"Warm" n'est cependant pas accessible à tous les portefeuilles : il coûte 149 dollars (environ 124 euros)