publié le 27/09/2017 à 07:30

La langue française est riche et passionnante, d'autant plus lorsqu'il s'agit de parler d'amour et de sexualité. La réputation du romantisme "à la française" tient d'ailleurs peut-être de l'épaisseur de son dictionnaire des sentiments amoureux et du nombres de personnes ayant écrits sur le sujet.



Après avoir parlé de sexualité et de genre, Girls vous propose de revenir sur ces termes que que l'on regroupe sous le "fétichisme", à savoir, comme l'indique le dictionnaire du Larousse, une "déviation des pulsions sexuelles d'un sujet sur un objet érotique de substitution qui peut être aussi bien une partie déterminée du corps (cheveux, seins, fesses) qu'un objet (vêtement, chaussure)."

À noter que l'on peut également parler de "paraphilies" : on touche là au vocabulaire psychiatrique et à des comportements dangereux ou pouvant faire entrer les personnes atteintes de ces paraphilies dans l'illégalité. Si l'on est définitivement pour la liberté de chacun et de chacune à faire ce qu'il ou elle souhaite de son corps, cela reste dans la limite du consentement et de la légalité à tout point de vue.

Ceci étant dit, ne tardez plus et testez vos connaissances avec ce quiz qui enrichira probablement votre vocabulaire.