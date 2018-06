publié le 13/06/2018 à 14:00

Expositions, projections cinématographiques, tables rondes, spectacle... La première édition du Festival EROS FEMINA se tient du 14 au 17 juin à Paris et prévoit un programme riche et complet afin de défendre sa vision des sexualités et d'interroger "la pluralité des désirs féminins et ses représentations dans l’art et la société", peut-on lire sur le site de cet événement. Ce dernier a pu voir le jour grâce à une campagne de financement participatif terminée au mois de mai dernier.



À cette occasion, vous pourrez admirer des œuvres d'art allant de l'illustration à la photographie en passant par le collage et la création sonore ou assister à des échanges autour de la déconstruction des normes corporelles et sexuelles, du cinéma pornographique ou encore applaudir des spectacles érotiques menés par la trouble du Théâtre Chochotte.

Que vous ayez décidé ou pas de faire un tour à ce festival, voici une sélection d'artistes invité(e)s à ne pas louper à cette occasion !

1. L'univers de film noir d'Apollonia Saintclair

"Je dessine pour moi et pour votre plaisir", écrit l'artiste sur son compte Instagram dont elle a elle-même interdit l'accès au moins de 18 ans. En cause ? Des dessins plus transgressifs que suggestifs, sans être pornographiques. Ses personnages, des femmes puissantes qui embrassent leur sexualité sans s'excuser vous donneront de la matière pour rêver...

2. La photographie "queer et féministe" de Romy Alizée

Explorer la nudité et la sexualité, voilà comment on pourrait résumer le travail de Romy Alizée, photographe basée à Paris. Cette dernière n'hésite pas à se mettre en scène dans des autoportraits où elle apparaît comme une femme qui s'assume et domine l'objectif. Romy Alizée a publié un livre Furie, où, selon sa maison d'édition, elle "livre avec humour et provocation sa vision des sexualités plurielles". Une démarche "punk" mais aussi terriblement dans l'air du temps.

Une publication partagée par ROMY ALIZÉE (@romixalizee) le 7 Févr. 2018 à 9 :19 PST

3. Les vulves galactiques de Cassie Raptor

Don’t Try To Cunt Them All, c'est le nom du projet de Cassie Raptor, illustratrice et vidéaste, qui fait la part belle aux vulves afin d'en montrer toute la diversité et de briser le tabou autour de cette partie de l'anatomie féminine. L'artiste a réalisé plusieurs séries en utilisant des techniques différentes allant de l'aquarelle à l'acrylique en passant par l'usage de feutres métalliques, détaille le site du festival.

Une publication partagée par Cassie Raptor (@cassie_raptor) le 4 Sept. 2017 à 4 :09 PDT

4. Les illustrations pop de Lauryne Rativeau

Dans ses "mignardises", Lauryne Rativeau illustre les zones érogènes du plaisir féminin. Son univers ultra graphique joue avec les codes de la pop pour un rendu ludique, décalé qui saura vous émoustiller...



Une publication partagée par Lauryne Rativeau (@lauryne.rativeau.art) le 2 Juin 2018 à 6 :33 PDT

Festival EROS FEMINA, du 14 au 17 juin, à Paris, événements de 0 à 20 euros