publié le 06/04/2017 à 19:13

Punchlines, imitations, avis bien tranchés, tirades assassines et vidéos de chèvres qui crient aussi parfois : voilà le credo de Camille et Justine. Les deux amies publient régulièrement des vidéos sur leur chaîne YouTube depuis maintenant 11 mois. Le grand public d'internet les a découvertes fin mars avec la vidéo "Au restaurant". Justine qui est barmaid et Camille qui l'a été par le passé, ont poussé un coup de gueule envers "les clients relous".



"Je veux bien un café. Euh non, un double. Non attendez... un allongé! Allongé c'est avec double d'eau ? Alors non, un double expresso allongé s'il vous plaît. Vous pouvez mettre du lait à côté ? Euh non, dedans en fait. Un café noisette en fait s'il vous plaît. Non mais je vais prendre un thé en fait". Les deux youtubeuses imitent avec humour et dérision ces clients un peu trop exigeants ou qui abusent complètement. La vidéo a été vue plus de deux millions de fois sur YouTube et Facebook. Mais on vous rassure, il n'y a pas que les clients de restaurant qui en prennent pour leur grade.

Personne n'est épargné

Sur leur chaîne YouTube : une trentaine de vidéo sur les vegans, les vieux, Fillon, les Survivants, les geeks, les intellos, les couples. Bref, personne n'est épargné. En fait Camille et Justine c'est un peu notre copine rigolote (mais en double) de notre groupe d'amis, qui trolle tout ce qu'elle voit. On vous laisse juger avec notre petite sélection de vidéos.