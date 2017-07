Phares et sexe féminin dans La Curiosité

publié le 25/07/2017 à 12:00

1ère partie : L'Histoire du sexe féminin

Aimé ou détesté ,cajolé ou moralisé, hygiénisé ou mutilé, le sexe des femmes n’a cessé d'obséder depuis la nuit des temps.Qu’en est-il aujourd’hui ? Diane Ducret vous dit tout sans détour ! Elle est l'auteure du livre La chair interdite paru chez Albin Michel



la chair interdite

2ème partie : Découverte des phares

Vous faites peut-être partie des 800 000 curieux qui ont la bonne idée de visiter chaque année l’un des phares Français, l’été est une bonne période pour ça, et on va nous aussi découvrir les plus célèbres d’entre-eux, avec Vincent Guigueno, ingénieur, historien et spécialiste de la conservation du patrimoine des phares au musée de la marine.

Vincnet Guigueno est également l'auteur du livre Phares : Monuments historiques des côtes de France paru aux éditions du Patrimoine



Phares Monuments historiques des côtes de France