Une pétition contre l'exposition de revues pornographiques dans la rue

Contre la pornographie de rue, la Brigade Antisexiste, associée à quinze autres associations féministes, monte au créneau. Dans une pétition adressée à Marlène Schiappa, secrétaire d’État en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'à la société d'affichage publicitaire JC Decaux et à de nombreux autre interlocuteurs, elle demande l'interdiction d'exposer des revues pornographiques dans l'espace public.



Les visuels suggestifs, visibles de toute la population y compris des plus jeunes, participent, selon les auteures de la pétition, à la dégradation de l’image de la femme et nuisent ainsi à la parité. Pour justifier sa demande, la pétition s’appuie sur l’article 227-24 du Code Pénal qui condamne "le fait (...) de diffuser par quelque moyen que ce soit (...) un message à caractère (...) pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine".

Le point de vue ne fait pas l'unanimité, comme le fait remarquer le site Le Tag parfait. "D’habitude, ce sont des organisations intégristes catholiques et/ou proches du Front national qui brandissent [cette loi]", déclare dans Brain Camille Emmanuelle, journaliste et écrivain partisane d’un féminisme pro-sexe.