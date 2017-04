publié le 04/04/2017 à 20:41

"Pouvez-vous faire des t-shirts de filles cool s'il-vous-plaît ? Ou pouvez-vous faire un rayon 'ni garçon ni fille, juste enfant' ?". C'est en faisant du shopping en ligne avec sa maman que la petite Alice, âgée seulement de cinq ans et demi, s'est aperçue que les vêtements proposés pour les filles par la marque GAP étaient bien trop souvent roses ornés de fleurs, ou encore marqués par l'univers des princesses.



Elle a alors adressé une lettre à la direction de la chaîne de prêt-à-porter, pour exprimer son mécontentement. "Les t-shirts de garçons sont vraiment cool. Ils ont Superman, Batman, du rock and roll et des sports. Que faites-vous pour les filles qui aiment ces choses-là, comme moi ou ma copine Olivia ?", a-t-elle demandé au groupe GAP dans son message publié par le Washington Post.

Sa maman, Beth, interviewée par le Huffington Post américain, explique que pour sa fille, "ce n'est pas juste que tous ses trucs préférés soient au rayon garçon. (...) Pas de Star Wars, pas de super-héros, pas de voitures de course, d'animaux sauvages ou de dangers. Alice aime ça et elle est une fille. Elle ne comprend pas pourquoi cela doit être étiqueté garçon alors que les choses étiquetées filles ne lui ressemblent pas du tout".



Quelques semaines plus tard, et contre toute attente, le PDG de la marque a répondu à la petite fille, profitant même de son mail pour faire son mea culpa. Si Jeff Kirwan affirme dans un premier temps que GAP essaye de "toujours offrir une large variété de style et de choix pour les filles et les garçons", il finit par reconnaître que la petite fille avait "raison". "Je pense que nous pourrions mieux faire et proposer plus de choix qui plaisent à tout le monde. J'ai parlé à nos designers et nous allons travailler sur des choses plus amusantes qui, je pense, vont te plaire", a-t-il assuré.