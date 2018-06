publié le 22/06/2018 à 12:21

"Transformer un dancefloor en pupitre". C'est la mission que s'est donné Kiddy Smile lors de sa prestation dans la cour de l'Élysée, jeudi 21 juin pour la Fête de la musique. Sur scène, le DJ arborait fièrement un t-shirt, marqué du message : "Fils d'immigrés, noir et pédé - avec la loi asile et immigration je ne serai pas né". Une manière de participer aux festivités, tout en faisant "exister un message", comme il le justifie dans un post publié la veille sur sa page Facebook.



Originaire de Rambouillet dans les Yvelines, Kiddy Smile, styliste, producteur, musicien et danseur, s'est fait connaître à l'été 2016 avec son titre "Let A Bitch Know" dont le clip met en scène des personnes homosexuelles, bi ou trans dansant dans un quartier HLM de banlieue. Homme noir et gay, il n'a jamais caché la dimension militante de sa musique.

Dans la cour de l'Élysée, Kiddy Smile n'a donc pas hésité à transformer sa prestation en tribune politique. "Je sais ce que représente l’Élysée en terme d’oppression et d’histoire pour QPOC / POC [Queer People of Color / People of Color] & la communauté LGBTQIA+ ainsi que la répression des migrants mais je crois fermement au high jacking du pouvoir en place de l’intérieur et à la création du discours là ou il n’y en a plus/pas", a-t-il expliqué sur Facebook.

Kiddy Smile a par ailleurs, rappelé que l'intégralité de son cachet, soit 1.500 euros, serait reversée à une association d'aide aux migrants. "C’est le minimum que je puisse faire”, avait-il simplement déclaré au magazine Tsugi avant sa prestation.