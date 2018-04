"Les Figures de l'ombre" : l'histoire méconnue de ces femmes adaptée en série

publié le 10/04/2018 à 10:58

Vous ne connaissez peut-être pas leurs noms mais ces femmes ont contribué à l'histoire de la conquête spatiale des États-Unis. Elles s'appellent Mary Jackson, Dorothy Vaughan et Katherine Johnson, sont toutes les trois mathématiciennes et sans elles, la NASA n'aurait pas réussi à faire décoller une fusée et envoyer l'astronaute John Glenn au-delà de la stratosphère.



Tombées dans l'oubli, comme une grande majorité de femmes scientifiques, Mary Jackson, Dorothy Vaughan et Katherine Johnson sont sorties de l'ombre grâce à la magie du cinéma. Les Figures de l'ombre, sorti en France en mars 2017 à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, est un film racontant leur histoire semée d’embûches à une époque où la ségrégation et les inégalités femmes-hommes compliquent à bien des égards la vie de ces femmes.

Nommée à trois reprises aux Oscars, cette adaptation d'un ouvrage écrit par Margot Lee Shetterly n'est pas passée inaperçue auprès du grand public, rendant alors justice au travail et à la détermination de ces trois Afro-américaines.

Une série produite par "National Geographic"

Trop longtemps écartées de la mémoire collective, les trois scientifiques vont à nouveau se retrouver sur le devant de la scène. Variety a en effet annoncé qu'une série inspirée du film était en cours de développement. La production sera assurée par la même équipe derrière le film. Le magazine National Geographic, désormais habitué à passer derrière la caméra, a également rejoint le projet. Aucune date de tournage ni de diffusion n'ont encore été annoncées.